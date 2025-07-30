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В близ Курильских островов зафиксировали еще два землетрясения

В близ Курильских островов зафиксировали еще два землетрясения Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в Тихом океане близ Курильских островов вечером в среду по местному времени.
В регионе
30 июля 2025 г. 13:04
В близ Курильских островов зафиксировали еще два землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в Тихом океане близ Курильских островов вечером в среду по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 30 июля в 18:23 местного времени (10:23 мск) с эпицентром в 131 км юго-восточнее острова Итуруп, очаг залегал на глубине 61 км. Сейсмическое событие силой до трех баллов ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан", - сказал источник.

Спустя 20 минут сейсмологи зафиксировали второе землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильска (остров Парамушир) на глубине 47 км.

Второе сейсмособытие могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов.

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Версия на азербайджанском языке Kuril adaları yaxınlığında daha iki zəlzələ qeydə alınıb

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