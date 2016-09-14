В Бишкеке усилены меры безопасности в связи с предстоящим саммитом СНГ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ МВД Кыргызстана предприняло дополнительные меры безопасности в связи с предстоящим в столице республики юбилейным заседанием Совета глав государств-участников СНГ. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе министерства.

"Под усиленную охрану взяты все стратегические объекты и объекты жизнеобеспечения. Особое внимание уделено охране учреждений, в которых хранятся взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы", - заявили в пресс-службе. Организован досмотр автотранспорта, который в эти дни въезжает или выезжает из киргизской столицы.

В общей сложности в охране участников и гостей предстоящего саммита будут задействованы около 3 тыс. сотрудников киргизской милиции, с помощью которых уже тщательно осмотрены и взяты под круглосуточную охрану маршруты движений делегаций и места массового скопления людей.

Юбилейное 25-е заседание Совета глав государств-участников СНГ состоится в Бишкеке 16 сентября. Как ожидается, в нем примут участие и президенты Азербайджана и России.