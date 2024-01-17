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Министр обороны Кыргызстана: Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета

Министр обороны Кыргызстана: Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета По факту падения вертолета МИ-8 МТВ возбуждено уголовное дело.
В регионе
17 января 2024 г. 10:58
Министр обороны Кыргызстана: Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета

По факту падения вертолета МИ-8 МТВ возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Кыргызстан министр обороны Бакытбек Бекболотов.

По его словам, в результате ЧП погиб командир экипажа, еще семь человек госпитализированы.

"Семь человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Специалисты изъяли черный ящик. Возбуждено уголовное дело", - сказал он.

10.12

В результате падения военного вертолета в Бишкеке погиб один человек, семь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

По предварительным данным, вертолет упал в 10:55.

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Версия на английском языке Military helicopter crashes in Kyrgyzstan, 7 injured
Версия на азербайджанском языке Bişkekdə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

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