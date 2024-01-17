Министр обороны Кыргызстана: Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета

По факту падения вертолета МИ-8 МТВ возбуждено уголовное дело.
Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Кыргызстан министр обороны Бакытбек Бекболотов.
По его словам, в результате ЧП погиб командир экипажа, еще семь человек госпитализированы.
"Семь человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Специалисты изъяли черный ящик. Возбуждено уголовное дело", - сказал он.
10.12
В результате падения военного вертолета в Бишкеке погиб один человек, семь пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
По предварительным данным, вертолет упал в 10:55.