Министр обороны Кыргызстана: Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета

По факту падения вертолета МИ-8 МТВ возбуждено уголовное дело.

По факту падения вертолета МИ-8 МТВ возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Кыргызстан министр обороны Бакытбек Бекболотов.

По его словам, в результате ЧП погиб командир экипажа, еще семь человек госпитализированы.

"Семь человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Специалисты изъяли черный ящик. Возбуждено уголовное дело", - сказал он.

10.12

В результате падения военного вертолета в Бишкеке погиб один человек, семь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.



По предварительным данным, вертолет упал в 10:55.