В Бишкеке убит брат экс-генпрокурора Кыргызстана

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Брат экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой - Улан Салянов погиб в результате вооруженного нападения в Бишкеке. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил адвокат экс-генерального прокурора Улан Джумаков.

По его данным, около 02:00 по местному времени в понедельник несколько вооруженных мужчин в масках и одетых в камуфляжную форму ворвались в дом брата Саляновой в новостройке Кок-Жар в Бишкеке. В результате нападения Салянов, 1975 года рождения, скончался от полученных ранений.

В МВД Кыргызстана пока воздерживаются от комментариев, источник в МВД подтвердил факт нападения, но не стал разглашать какие-либо подробности.

10 октября депутат парламентской оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Отечество), бывший генпрокурор Кыргызстана Салянова была осуждена Ленинским районным судом Бишкека на пять лет с конфискацией имущества. Однако учитывая, что она воспитывает малолетнюю дочь, исполнение приговора суда отложено до достижения ребенка 14 лет.

В конце 2016 года Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении Саляновой, которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением во время, когда она исполняла обязанности министра юстиции страны.

Салянова занимала должность генерального прокурора в период с 2011 по 2015 годы. С 2015 года депутат парламента Кыргызстана от фракции "Ата-Мекен".