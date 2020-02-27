В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии - ФОТО

В Центральной городской библиотеке Бишкеа прошел мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинской трагедии в Нагорном Карабахе, сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Траурное мероприятие было организовано Фондом поддержки политики тюркоязычных государств, ОО "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" и ОО "Координационный центр азербайджанцев Кыргызстана".

"Ходжалы – символ печали и скорби. Хотя прошло 28 лет, рана Ходжалы не заживает и, наверное, не заживет никогда. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянcкие боевики при участии некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединенных сил СНГ совершили чудовищные зверства в городе Ходжалы и его окрестностях. Были жестоко убиты 613 человек, в том числе женщины, дети и старики", - заявил на мероприятии президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств и ОО "Союз азербайджанцев и других тюркоязычных народов мира" Нусрет Мамедов.

По его словам, Ходжалы ждут справедливости, а виновники трагедии до сих пор не предстали перед провосудием.

Всем участникам мероприятии в Центральной городской библиотеке подарили экземпляры изданной по заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств книги "Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле". Был показан кинофильм "Ходжа", дублированный на кыргызский язык по заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств.