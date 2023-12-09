В Бишкеке прошел митинг против изменения флага Кыргызстана

В Бишкеке прошел митинг против изменения государственного флага Кыргызстана.

В Бишкеке прошел митинг против изменения государственного флага Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Участники акции требовали отклонить законопроект, принятый депутатами Жогорку Кенеша (ЖК) в первом чтении.

Ранее спикер ЖК Нурлан Шакиев и депутат Улан Примов разработали законопроект, в котором предложили изменить форму лучей солнца на флаге с волнообразной на прямую.

Инициативу поддержал президент страны Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что депутаты не предлагают внести изменения в концепцию флага, они лишь предложили изменить лучи солнца, чтобы не было ассоциации с подсолнухом.