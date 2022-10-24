В Бишкеке прошел мирный марш с требованием освободить задержанных активистов

Участники мирного марша в Бишкеке (Кыргызстан) подписали петицию с требованиями к властям - освободить задержанных активистов и политиков, а также не передавать Кемпир-Абадское водохранилище Узбекистану.

Участники мирного марша в Бишкеке (Кыргызстан) подписали петицию с требованиями к властям - освободить задержанных активистов и политиков, а также не передавать Кемпир-Абадское водохранилище Узбекистану.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, порядка 200 человек, участвующих в марше, прошли от желездорожного вокзала на проспекте Эркиндик до площади Ала-Тоо.

Сегодня омбудсмен Атыр Абдрахматова сообщила о задержании 21 человека в рамках уголовного дела по факту подготовки массовых беспорядков.

Ранее на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил, что по итогам переговоров с Узбекистаном все спорные приграничные земли будут переданы Кыргызстану. В случае подписания соглашения КР получит 19 966 гектаров, а общая территория страны увеличится на 15 806 гектаров. Взамен узбекской стороне передадут 4 485 гектаров земли под Кемпир-Абадским водохранилищем.

Проект соглашения должен подписать президент, затем последует его ратификация парламентом и опять же главой государства. Аналогичные внутригосударственные процедуры должен провести Узбекистан, и только после этого документ вступит в силу.