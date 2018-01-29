В Бишкеке произошла новая авария на ТЭЦ

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На ТЭЦ в Бишкеке произошла новая авария.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявил первый заместитель главы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Нурлан Садыков.

Сообщается, что сегодня в ходе работы на ТЭЦ произошла еще одна авария: вышел из строя котлоагрегат — при подключении дополнительного № 24 разорвало экранную трубу диаметром 60 миллиметров.

По словам Н.Садыкова, каждые два часа энергетики стараются поднимать температурный режим.

"Я не могу обещать, что сиюминутно устраним все проблемы, но мы примем все меры, чтобы обеспечить теплом горожан. Да, сейчас показатели ниже, чем те, которые должны быть", - сообщил замглавы ОАО.

Ранее 26 января вечером на ТЭЦ произошла авария, в результате которой ее мощность упала более чем в два раза, а в домах горожан сильно похолодало. Спустя сутки правительство сообщило, что поломка устранена, однако на следующий день отопление все равно не нормализовалось.

Отметим также, что согласно официальным данным в Бишкеке в январе от переохлаждения погибли 15 человек. Все они - лица без определенного места жительства.

Местные СМИ также пишут, что наряду с этим в собственной квартире сгорела женщина, пытаясь согреться неисправным электрообогревателем.