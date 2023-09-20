В Бишкеке проходит первая конференция стран СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом

В Бишкеке (Кыргызстан) проходит первая конференция стран СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В Бишкеке (Кыргызстан) проходит первая конференция стран СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как передает Report, об этом сообщает 24.kg.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, открывая мероприятие, отметил, что Кыргызстан как одно из государств-учредителей СНГ принял активное участие в создании новой площадки, цель которой - обмен передовым опытом, знаниями по противодействию современным вызовам и угрозам, выработке общих мер, укрепление взаимного доверия и региональной безопасности и развитие конструктивных отношений и дружбы между странами.

По его словам, нестабильная ситуация в Афганистане и Сирии способствует активизации идеологической и вербовочно-пропагандисткой деятельности международных террористических и экстремистских организаций. Это представляет серьезную угрозу.

"Террор не имеет национальности, рода и возраста и несет всеобщее разрушение и хаос. Кыргызстан ведет активную борьбу с терроризмом, но, считаю, что объедение с другими странами даст хороший толчок", - сказал он.

Он добавил, что КР разработала государственную программу по противодействию терроризму и экстремизму, которая отражает вызовы и угрозы, формирует цели и задачи, предусматривает алгоритм совместных действий как государственных органов, так и всего общества.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представляющие страны, входящие в ШОС - Индия, Иран, Китай, Пакистан и Монголия, которая является страной-наблюдателем при ШОС.