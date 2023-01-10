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В Бишкеке проходит акция в поддержку задержанных по "Кемпир-Абадскому делу"

В Бишкеке проходит акция в поддержку задержанных по "Кемпир-Абадскому делу" В Бишкеке (Кыргызстан) проходит акция в поддержку активистов, задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков в связи с соглашением по кыргызско-узбекской границе, согласно которому земля под Кемпир-Абадом переходит Узбекистану, а Кыргызстан получае
В регионе
10 января 2023 г. 11:43
В Бишкеке проходит акция в поддержку задержанных по Кемпир-Абадскому делу

В Бишкеке (Кыргызстан) проходит акция в поддержку активистов, задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков в связи с соглашением по кыргызско-узбекской границе, согласно которому земля под Кемпир-Абадом переходит Узбекистану, а Кыргызстан получает почти все остальные спорные участки.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан.

Участники мирного марша "За сохранение целостности Кыргызстана", среди которых десятки родственников и сторонников задержанных, хотели маршем пройти от МВД к Дому правительства. Милиция не подпустила их к зданию министерства, объяснив это проведением некоего мероприятия.

Недалеко от МВД перед собравшимися выступил начальник Главного следственного управления ведомства Сапарбек Аманкулов. Он сообщил, что более 20 человек находятся под арестом, двое - под домашним арестом, один в розыске. Проведены экспертизы, идет следствие. Аманкулов отметил, что статья 278 "Приготовление к массовым беспорядкам" Уголовного кодекса КР не переквалифицировалась.

Накануне МВД провело обыски в домах около 20 членов "Комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища". Многих задержали на 48 часов по подозрению в "подготовке к массовым беспорядкам с последующим захватом власти". Экс-спикера Каната Исаева задержали на месяц.

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