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В Бишкеке после отравления 71 человека шаурмой закрыли 10 точек фастфуда

В Бишкеке после отравления 71 человека шаурмой закрыли 10 точек фастфуда В столице Кыргызстана - Бишкеке после массового отравления шаурмой (71 человек) закрыли 10 точек фастфуда. За два дня проверок на точки питания составили 36 протоколов (штрафы свыше 6 тыс. долларов).
В регионе
3 октября 2023 г. 11:37
В Бишкеке после отравления 71 человека шаурмой закрыли 10 точек фастфуда

В столице Кыргызстана - Бишкеке после массового отравления шаурмой (71 человек) закрыли 10 точек фастфуда. За два дня проверок на точки питания составили 36 протоколов (штрафы свыше 6 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в городском санэпидемнадзоре.

Проверки ведутся в Свердловском и Первомайском районах, завтра начнутся в Октябрьском и Ленинском.

Жители столицы Кыргызстана начали обращаться в больницу 30 сентября. В одной точке отравились 50 человек, в другой - 17. Еще четверо обратились к медикам позднее, они ели шаурму в других точках. Всего госпитализировали 36 человек, пятеро из них - дети.

Всего в столице более 200 постоянно работающих фастфудных.

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Версия на английском языке Ten fast food outlets shut down in Kyrgyz capital after multiple poisoning cases

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