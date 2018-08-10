В Бишкеке под автомобилем российского бизнесмена прогремел взрыв

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В центре Бишкека во дворе многоэтажного жилого дома произошел громкий хлопок, сообщает МВД Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", местные СМИ в свою очередь указывают, что это был взрыв и он произошел под автомобилем российского бизнесмена.

На место уже выехали сотрудники управления внутренних дел Первомайского района и ГУВД столицы. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты.

По данным милиции, жильцы дома услышали хлопок, но не поняли, что это такое.

Местные СМИ отмечают, что взрыв произошел под автомобилем Lexus 570, принадлежащем российскому бизнесмену. Произошедшее могло быть акцией устрашения, так как автомобиль не получил видимых повреждений.