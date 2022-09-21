В Бишкеке назвали обстановку на кыргызско-таджикской госгранице напряженной

Таджикская сторона произвела два выстрела вблизи границы с Кыргызстана, ситуация характеризуется как напряженная.

Таджикская сторона произвела два выстрела вблизи границы с Кыргызстана, ситуация характеризуется как напряженная.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

"По состоянию на 19:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы <…> характеризуется как напряженная. Сегодня в период с 18:20 до 18:50 были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - говорится в сообщении.