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В Бишкеке назвали обстановку на кыргызско-таджикской госгранице напряженной

В Бишкеке назвали обстановку на кыргызско-таджикской госгранице напряженной Таджикская сторона произвела два выстрела вблизи границы с Кыргызстана, ситуация характеризуется как напряженная.
В регионе
21 сентября 2022 г. 17:41
В Бишкеке назвали обстановку на кыргызско-таджикской госгранице напряженной

Таджикская сторона произвела два выстрела вблизи границы с Кыргызстана, ситуация характеризуется как напряженная.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

"По состоянию на 19:00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы <…> характеризуется как напряженная. Сегодня в период с 18:20 до 18:50 были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - говорится в сообщении.

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