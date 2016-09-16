Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Бишкеке началось заседание глав государств СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, в государственной резиденции «Ала-Арча» глав стран-участниц СНГ встретил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

После коллективного фотографирования главы делегаций направились в зал для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком формате под председательством президента Алмазбека Атамбаева.

В рамках саммита пройдут заседания в узком и расширенном составах. По итогам последнего заседания состоится церемония подписания документов, а затем - официальный прием от имени президента Кыргызстана.

Среди запланированных тем - заявление глав государств в связи с 25-летием СНГ, вопрос об адаптации СНГ к современным реалиям, вопрос о переходе председательства в СНГ в 2017 году к России, о проведении очередного заседания Совета глав государств.

На саммите принимают участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, Молдову на форуме представляет премьер-министр, Туркменистан - вице-премьер, Узбекистан - министр иностранных дел, Украину - посол в Кыргызстане.