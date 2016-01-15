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    В Бишкеке издана книга Хафиза Пашаева о становлении азербайджанской дипломатии

    Книга Манифест одного посла рассказывает о зарождении азербайджанской дипломатии

    Баку. 15 января REPORT.AZ/ В Бишкеке издана книга первого посла Азербайджана в США, ректора университета Азербайджанской дипломатической академии, заместителя министра иностранных дел Хафиза Пашаева "Манифест одного посла" на кыргызском языке, сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

    Книга начинается с предисловия азербайджанского посла в стране Гидаята Оруджева "Манифест дипломата".

    Книга "Манифест одного посла" рассказывает о зарождении азербайджанской дипломатии, а также об истории установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

    Редактором кыргызского перевода является ректор Дипломатической академии МИД Кыргызстана имени К.Дикамбаева Нурлан Айтмурзаев.

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