В Бишкеке экс-тренер по боксу убит выстрелом в голову

В Бишкеке произошла стрельба со смертельным исходом.

В Бишкеке произошла стрельба со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, конфликт произошел между экс-главным тренером сборной по боксу Жылдызбеком Ниязалиевым и судьей экстра-класса Международной ассоциации бокса Мукашем Ырсалиевым.

В милиции сообщили, что Ырсалиев приехал в тренировочный зал и предъявил претензии Ниязалиеву на фоне финансовых разногласий. Он выстрелил Ниязалиеву в живот из охотничьего ружья "Сайга". Затем произвел выстрел в ногу. Тот попытался отвести от себя ружье и начал бороться. Во время борьбы произошел случайный выстрел в голову Ырсалиева и он скончался на месте.

После произошедшего милиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство", а руководство МВД взяло ход его расследования на контроль.