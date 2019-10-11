В Берлине подожгли автомобиль посольства Турции. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают дипломатические источники.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября.

Неизвестное лицо или лица подожгли припаркованный автомобиль турецкой дипмиссии, который пришел в полностью непригодное состояние.

Посольство обратилось в структуры Германии с требованием повысить меры безопасности в районе дипмиссии и привлечь к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Полиция Германия проводит расследование инцидента.