В Беларуси заявили о наращивании военного потенциала соседями у ее границ

Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси.

Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Беларуси.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович.

"В условиях беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия–Запад руководство сопредельных с Беларусью государств планомерно проводит комплекс мероприятий по отработке механизмов поэтапного наращивания системы управления войсками и оружием, созданию коалиционных группировок, их всестороннему обеспечению, а также подготовке к боевому применению", - сказал он.

По его словам, значительные усилия сосредоточены на совершенствовании объектов инфраструктуры, обеспечивающих прием и размещение иностранных войск. Он пояснил, что модернизируются аэродромы, военно-морские базы, склады ГСМ, учебные центры и полигоны, строятся передовые базы хранения вооружения и техники.

Вольфович заявил, что увеличивается численность польских вооруженных сил (со 113 тысяч до 200 тысяч человек к 2025 году) и формируются новые соединения сухопутных войск, в том числе в непосредственной близости от границ Беларуси. По его словам, активно идет и техническая модернизация польской армии.

"Реализуются пять наиболее значимых программ, в которых приоритет отдается американским образцам вооружения, военной и специальной техники: "Гарпия" (приобретение самолетов F-35), "Висла" (закупка ЗРК Patriot), "Хомар" (поставка РСЗО HIMARS), "Нарев" (производство по лицензии ЗРК малой дальности), "Крук" (приобретение ударных вертолетов)", - сказал Вольфович.

По его словам, аналогичные мероприятия идут и в странах Балтии.

"Более того, у наших границ в рамках проводимых операций НАТО и США ("Атлантическая решимость", "Усиленное передовое присутствие" и "Балтийская воздушная полиция") на постоянной основе уже сегодня развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники", - сказал Вольфович.