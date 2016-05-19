​В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Очередной смертный приговор вынесен в Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По официальным данным Генпрокуратуры республики, в 2009 и 2010 годах вынесено по два смертных приговора, в 2011 году - три, в 2013 году - четыре, в 2012 и 2014 годах смертные приговоры не выносились. В 2015 году стало известно о вынесении двух смертных приговоров, но приговоры в исполнение не приводились. В 2016 году вынесено два смертных приговора.

Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в Беларуси на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците.