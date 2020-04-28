В Беларуси 919 человек заразились коронавирусом за сутки

В Беларуси зафиксировано 919 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает белорусский Минздрав.

Всего в стране зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19 — это 7,5% от количества проведённых исследований.

С начала вспышки в стране умерли 79 человек.

На сегодняшний день выздоровели и выписаны 1 993 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.