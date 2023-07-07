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В Белом доме состоялась встреча секретаря Совбеза Армении Григоряна с советником Байдена

В Белом доме состоялась встреча секретаря Совбеза Армении Григоряна с советником Байдена В Белом доме состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
В регионе
7 июля 2023 г. 09:46
В Белом доме состоялась встреча секретаря Совбеза Армении Григоряна с советником Байдена

В Белом доме состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

Стороны обсудили ситуацию и вызовы региональной и - в более широком контексте - внерегиональной безопасности. Григорян представил собеседнику подходы армянской стороны по ряду важных направлений.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув, в частности, развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, экономики и демократии.

Напомним, Армен Григорян отправился с рабочим визитом в США 4 июля. Помимо Салливана были запланированы встречи с рядом других высокопоставленных лиц.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan TŞ-ın katibi Cozef Baydenin köməkçisi ilə regional məsələləri müzakirə edib

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