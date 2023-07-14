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В Белгороде произошел взрыв, трое пострадали

В Белгороде произошел взрыв, трое пострадали Взрыв произошел в машине в жилом квартале Белгорода, ранен мужчина в салоне автомобиля и двое прохожих, в том числе ребенок. Пострадавшие доставлены в больницы.
В регионе
14 июля 2023 г. 12:32
В Белгороде произошел взрыв, трое пострадали

Взрыв произошел в машине в жилом квартале Белгорода, ранен мужчина в салоне автомобиля и двое прохожих, в том числе ребенок. Пострадавшие доставлены в больницы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале в пятницу глава региона Вячеслав Гладков.

"В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине <…> К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - написал он.

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