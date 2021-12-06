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В Беларуси задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

В Беларуси задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта В Беларуси правоохранители задержали группу из пяти человек, бросивших в августе коктейль Молотова в здание милиции, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
В регионе
6 декабря 2021 г. 14:57
В Беларуси задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

В Беларуси правоохранители задержали группу из пяти человек, бросивших в августе коктейль Молотова в здание милиции, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.

"По подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц... В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Согласно сообщению, в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение акта терроризма", ответственность за данное преступление - до 20 лет лишения свободы.

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Версия на английском языке Belarus detains 5 people on suspicion of preparing terror attack

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