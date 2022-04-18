В Беларуси задержаны 35 медиков, в том числе лечащий врач Лукашенко

Три с половиной десятка белорусских врачей-ортопедов обвиняют в коррупции, среди них - один из лечащих врачей президента Беларуси Александра Лукашенко.

Три с половиной десятка белорусских врачей-ортопедов обвиняют в коррупции, среди них - один из лечащих врачей президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Со слов главы государства сообщается о том, что обвиняемые в ресторанах получали большие суммы в конвертах от представителей иностранных фирм, а при обыске у некоторых из них было обнаружено по 300-650 тыс. евро.

"Они не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тыс., по 650 тыс. евро при обысках обнаружили только дома", - заявил Лукашенко.

"Печально, что туда попал и лечащий врач президента, который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех", - добавил он.

Президент отметил, что дело началось еще несколько лет назад, и ход данной операции он лично контролировал.

Он также заявил, что министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич обратился с просьбой взять задержанных на поруки и "после того, как они компенсируют огромный ущерб государству", направить их в какую-либо структуру для работы по специальности.