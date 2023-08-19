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В Беларуси задержали двух граждан страны при попытке запустить БПЛА в Литву

В Беларуси задержали двух граждан страны при попытке запустить БПЛА в Литву Белорусские пограничники задержали двух граждан республики, пытавшихся запустить беспилотник на территорию Литвы.
В регионе
19 августа 2023 г. 09:42
В Беларуси задержали двух граждан страны при попытке запустить БПЛА в Литву

Белорусские пограничники задержали двух граждан республики, пытавшихся запустить беспилотник на территорию Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

"Ночью 18 августа пограничники задержали двух граждан Беларуси в населенном пункте Городище Вороновского района [Гродненской области]. Мужчины намеревались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что с начала августа это уже третий инцидент на границе с Литвой, связанный с незаконным применением БПЛА.

"Запрещено использование или владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы", - напомнили в Госпогранкомитете, уточнив, что за невыполнение правил положен штраф.

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Версия на английском языке Belarus border guards detain two citizens over attempt to launch drone into Lithuania

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