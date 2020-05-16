В Беларуси за сутки выявили 951 зараженного COVID-19

Число случаев коронавируса в Беларуси за сутки выросло на 951, до 28 681.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав страны.

Также отмечается, что умерли еще четверо, всего скончались 160 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.