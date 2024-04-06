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В Беларуси вводятся смс-повестки в армию

В Беларуси вводятся смс-повестки в армию СМС-повестки призыва в вооруженные силы вводятся в Беларуси, явка в военкомат после получения рассылки на мобильные телефоны будет обязательной.
В регионе
6 апреля 2024 г. 12:46
В Беларуси вводятся смс-повестки в армию

СМС-повестки призыва в вооруженные силы вводятся в Беларуси, явка в военкомат после получения рассылки на мобильные телефоны будет обязательной.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.

Документ опубликован на Национальном правовом портале страны в субботу.

Также там определена возможность вручения повесток не только по месту жительства, но и по месту работы или месту временного проживания призывников.

Кроме того, измененный закон обязует операторов сотовой связи "в недельный срок со дня получения запроса военных комиссариатов представлять сведения об абонентских номерах".

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