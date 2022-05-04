В Беларуси ввели смертную казнь за покушение на теракт

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов.

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, документ подготовлен в целях "оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь. Исключительная мера наказания, осуществляемая путем расстрела, применяется судами страны за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах.