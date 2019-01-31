В Беларуси ввели плату за проведение уличных акций протеста

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Негосударственные уличные мероприятия - акции протеста, демонстрации, пикеты, посвященные важным датам, концерты в Беларуси стали платными.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, их организаторы должны будут платить деньги за услуги по охране общественного порядка и нести расходы, связанные с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия.

Прежде всего, организатор уличной акции оплачивает услуги милиции по охране общественного порядка в следующих размерах: за мероприятие численностью до 10 человек - 3 базовые величины (около 31 евро в пересчете); до 100 человек - 25 базовых величин (около 260 евро); до 1000 человек - 150 базовых величин (около 1555 евро); более 1000 участников - 250 базовых величин (более 2590 евро).