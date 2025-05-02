В Беларуси вступил в силу приговор в отношении обвиняемых в попытке теракта

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила без удовлетворения жалобы на приговор трех обвиняемых, признанных виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила без удовлетворения жалобы на приговор трех обвиняемых, признанных виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Ранее Минский городской суд приговорил Бориса Пухальского к 25 годам лишения свободы, Ивана Лихолата - к 20, а Ивана Бородича - к 11 годам лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемые в течение 2023 года в рамках преступного взаимодействия с представителями украинских специальных служб собирали и предоставляли им интересующие сведения, а также выполняли иные задания, которые могли причинить вред национальной безопасности страны.