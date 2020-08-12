В Беларуси возбудили 17 уголовных дел после беспорядков

МВД Беларуси заявило, что в ходе беспорядков задержаны свыше тысячи человек, по факту нападения на правоохранителей возбуждено 17 уголовных дел

МВД Беларуси заявило, что в ходе беспорядков задержаны свыше тысячи человек, по факту нападения на правоохранителей возбуждено 17 уголовных дел, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек",- заявила в среду пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Она также сообщила, что следственные органы по фактам нападения на сотрудников возбудили 17 уголовных дел.

По информации ведомства, скопления граждан отмечались в ночь с 11 на 12 августа в 25 населенных пунктах, при этом в столице и ряде крупных городов предпринимались отдельные попытки перекрывать движение общественного транспорта, а также "факты открытого противостояния органам порядка".