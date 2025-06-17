В Беларуси в приграничье с Польшей задержали мужчину с двумя беспилотниками

В приграничье с Польшей задержали нарушителя с двумя беспилотниками.

В приграничье с Польшей задержали нарушителя с двумя беспилотниками.

Как передает Report, об этом агентству БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.



"Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе. Увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесном массиве, но попытка оказалась безуспешной. При осмотре местности пограничники обнаружили два БПЛА, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук", - сообщили в ведомстве.



Нарушителя доставили в изолятор временного содержания Гродненской погрангруппы. В отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица.