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В Беларуси в приграничье с Польшей задержали мужчину с двумя беспилотниками

В Беларуси в приграничье с Польшей задержали мужчину с двумя беспилотниками В приграничье с Польшей задержали нарушителя с двумя беспилотниками.
В регионе
17 июня 2025 г. 16:24
В Беларуси в приграничье с Польшей задержали мужчину с двумя беспилотниками

В приграничье с Польшей задержали нарушителя с двумя беспилотниками.

Как передает Report, об этом агентству БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

"Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе. Увидев военнослужащих, мужчина попытался скрыться в лесном массиве, но попытка оказалась безуспешной. При осмотре местности пограничники обнаружили два БПЛА, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук", - сообщили в ведомстве.

Нарушителя доставили в изолятор временного содержания Гродненской погрангруппы. В отношении него начат административный процесс за нарушение пограничного режима и неповиновение законному требованию должностного лица.

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