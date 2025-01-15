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В Беларуси утвердили правила по метеорологическому обеспечению гражданской авиации

В Беларуси утвердили правила по метеорологическому обеспечению гражданской авиации В Беларуси утвердили авиационные правила по метеорологическому обеспечению гражданской авиации.
В регионе
15 января 2025 г. 09:27
В Беларуси утвердили правила по метеорологическому обеспечению гражданской авиации

В Беларуси утвердили авиационные правила по метеорологическому обеспечению гражданской авиации.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Согласно документу, авиационные правила устанавливают требования и регулируют деятельность по организации метеорологического обеспечения, предоставляемого в рамках аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов в воздушном пространстве Беларуси. Правила применяются в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Исходя из документа, требования, предъявляемые к организации метеорологического обеспечения, включая наблюдения за метеорологическими элементами, их обработку, предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов, проведение инструктажа, консультаций, обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами, осуществляющими метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Республики Беларусь, а также пользователями воздушного пространства в части, их касающейся.

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Версия на английском языке Belarus adopts new rules for meteorological support in civil aviation

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