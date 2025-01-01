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В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты

В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты В Беларуси сегодня стартовал агитационный этап избирательной кампании, который продлится до 25 января 2025 года.
В регионе
1 января 2025 г. 11:25
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты

В Беларуси сегодня стартовал агитационный этап избирательной кампании, который продлится до 25 января 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Кандидаты в президенты представят избирателям свои предвыборные программы.

В ЦИК напомнили о том, что кандидаты в президенты могут осуществлять предвыборную агитацию в определенных избирательным законодательством формах: изготовление и распространение агитационных материалов, проведение массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов и пикетирования), проведение встреч с избирателями, выступления в средствах массовой информации, иные не запрещенные законом формы.

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов на территории каждого участка для голосования выделены специальные места для размещения агитационных печатных материалов. С данными решениями можно ознакомиться на официальных интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрированы пять кандидатов в президенты: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков.

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