В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты

В Беларуси сегодня стартовал агитационный этап избирательной кампании, который продлится до 25 января 2025 года.

В Беларуси сегодня стартовал агитационный этап избирательной кампании, который продлится до 25 января 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Кандидаты в президенты представят избирателям свои предвыборные программы.

В ЦИК напомнили о том, что кандидаты в президенты могут осуществлять предвыборную агитацию в определенных избирательным законодательством формах: изготовление и распространение агитационных материалов, проведение массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов и пикетирования), проведение встреч с избирателями, выступления в средствах массовой информации, иные не запрещенные законом формы.

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов на территории каждого участка для голосования выделены специальные места для размещения агитационных печатных материалов. С данными решениями можно ознакомиться на официальных интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрированы пять кандидатов в президенты: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков.