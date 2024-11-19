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В Беларуси проведут учения силовиков в преддверии президентских выборов

В Беларуси проведут учения силовиков в преддверии президентских выборов В Беларуси 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов.
В регионе
19 ноября 2024 г. 10:12
В Беларуси проведут учения силовиков в преддверии президентских выборов

В Беларуси 19-22 ноября пройдут учения по готовности к реагированию на возможные осложнения обстановки во время выборов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД республики в Telegram-канале.

"С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования", - сообщает ведомство.

Отмечается, что мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах.

"В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - сообщает МВД.

Выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Центризбирком страны зарегистрировал семь инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

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