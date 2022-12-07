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В Беларуси предлагается ввести смертную казнь чиновников за измену государству

В Беларуси предлагается ввести смертную казнь чиновников за измену государству Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Документ в Овальном зале представил заместитель председателя КГБ Беларуси Сергей Гладышев.
В регионе
7 декабря 2022 г. 13:54
В Беларуси предлагается ввести смертную казнь чиновников за измену государству

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Документ в Овальном зале представил заместитель председателя КГБ Беларуси Сергей Гладышев.

Об этом передает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

"В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству предлагается внесение изменений в ч. 2 ст. 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом", - говорится в документе.

Сообщается, что речь в данной части законопроекта идет также о лицах, занимающих государственную должность, а также тех, на кого распространяется статус военнослужащего.

Кроме того, проектом закона предлагается установить размер штрафа за антигосударственные преступления в пределах от 500 до 50 тыс. базовых величин. Также предлагается ввести в особенную часть Уголовного кодекса дополнительное наказание за совершение указанных преступлений в виде штрафа - в целях лишения материальных активов лиц, совершивших названные преступления.

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