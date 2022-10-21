В Беларуси планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек

Запланированная в Беларуси амнистия, как ожидается, коснется около 8,5 тыс. человек.

Запланированная в Беларуси амнистия, как ожидается, коснется около 8,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщил замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

"Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1600, из них 10 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2,5 тыс., а также сократить срок на один год практически 4 тысячам осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тыс. человек", - отметил замминистра, выступая в парламенте в ходе обсуждения закона об амнистии.

Проекта закона об амнистии белорусские депутаты планируют рассмотреть на сессии в начале ноября. В четверг в Палате представителей проходит предварительное обсуждение положений законопроекта.