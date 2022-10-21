О нас

В Беларуси планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек

В Беларуси планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек Запланированная в Беларуси амнистия, как ожидается, коснется около 8,5 тыс. человек.
В регионе
21 октября 2022 г. 12:08
В Беларуси планируют амнистировать около 8,5 тыс. человек

Запланированная в Беларуси амнистия, как ожидается, коснется около 8,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщил замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

"Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1600, из них 10 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2,5 тыс., а также сократить срок на один год практически 4 тысячам осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тыс. человек", - отметил замминистра, выступая в парламенте в ходе обсуждения закона об амнистии.

Проекта закона об амнистии белорусские депутаты планируют рассмотреть на сессии в начале ноября. В четверг в Палате представителей проходит предварительное обсуждение положений законопроекта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке About 8,500 people expected to be amnestied in Belarus

Самое важное

В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
19 октября 2022 г. 22:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi