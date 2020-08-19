В Беларуси оценили ущерб от протестов в стране

Помощник президента БеларусиАлександра Лукашенко Валерий Бельский оценил ущерб от протестов в республике уже в $500 млн.

Помощник президента Беларуси Александра Лукашенко Валерий Бельский оценил ущерб от протестов в республике уже в 500 млн. долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "БелТА".

По его словам, отсроченный ущерб может достигнуть миллиардов.

"Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", — подчеркнул Бельский.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.