В Беларуси назначили дату президентских выборов

Депутаты нижней палаты парламента Белауси (Палаты представителей) поддержали предложение ЦИК провести президентские выборы в стране 9 августа.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Парламент назначил президентские выборы на 9 августа", - говорится в сообщении агентства.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Беларуси в 2020 году, крайний срок – 30 августа. В Центризбиркоме ранее отмечали, что основанием для переноса электоральной кампании на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал, что очередные выборы в стране пройдут "абсолютно честно и порядочно". При этом он заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.