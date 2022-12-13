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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ВС страны

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ВС страны Внезапная проверка боевой готовности ВС началась в Беларуси по поручению президента страны Александра Лукашенко.
В регионе
13 декабря 2022 г. 11:35
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ВС страны

Внезапная проверка боевой готовности ВС началась в Беларуси по поручению президента страны Александра Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"По поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

На период проверки в республике вводятся временные ограничения на передвижение по отдельным дорогам, сообщили в ведомстве.

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Версия на английском языке Belarus starts unexpected check of armed forces’ combat readiness

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