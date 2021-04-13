В Беларуси началась третья волна коронавируса

По состоянию на 12 апреля в Белоруссии 129 899 человек привиты одной дозой вакцины от COVID-19 и 41 688 человек привиты двумя дозами

В Белоруссии началась третья волна заболеваемости COVID-19.

Как передает Report Об этом сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале.

"Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Белоруссии 129 899 человек привиты одной дозой вакцины от COVID-19 и 41 688 человек привиты двумя дозами.