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В Беларуси началась третья волна коронавируса

В Беларуси началась третья волна коронавируса По состоянию на 12 апреля в Белоруссии 129 899 человек привиты одной дозой вакцины от COVID-19 и 41 688 человек привиты двумя дозами
В регионе
13 апреля 2021 г. 17:34
В Беларуси началась третья волна коронавируса

В Белоруссии началась третья волна заболеваемости COVID-19.

Как передает Report Об этом сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале.

"Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Белоруссии 129 899 человек привиты одной дозой вакцины от COVID-19 и 41 688 человек привиты двумя дозами.

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