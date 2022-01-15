В Беларуси из-за сильного ветра пострадали более 450 населенных пунктов

Более 450 населенных пунктов пострадали в Беларуси в минувший день в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 метров в секунду.

Более 450 населенных пунктов пострадали в Беларуси в минувший день в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 метров в секунду.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

В результате стихии в стране были повреждены кровли 427 жилых домов, 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий.

В ряде районов страны зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. "Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут", - отметили в МЧС.