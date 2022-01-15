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В Беларуси из-за сильного ветра пострадали более 450 населенных пунктов

В Беларуси из-за сильного ветра пострадали более 450 населенных пунктов Более 450 населенных пунктов пострадали в Беларуси в минувший день в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 метров в секунду.
В регионе
15 января 2022 г. 12:30
В Беларуси из-за сильного ветра пострадали более 450 населенных пунктов

Более 450 населенных пунктов пострадали в Беларуси в минувший день в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 метров в секунду.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

В результате стихии в стране были повреждены кровли 427 жилых домов, 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий.

В ряде районов страны зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. "Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут", - отметили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda güclü külək 450-dən çox yaşayış məntəqəsinə zərər vurub

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