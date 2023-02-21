В Беларуси депутаты проголосовали за смертную казнь для чиновников за госизмену

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором, окончательном чтении поправки в уголовнsй кодекс о смертной казни для чиновников за измену государству.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли во втором, окончательном чтении поправки в уголовнsй кодекс о смертной казни для чиновников за измену государству.

Как передает Report, об этом сообщили белорусские СМИ со ссылкой на зампредседателя комиссии по нацбезопасности Александра Дубова.

"Предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим госдолжность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление предусмотренное ст. 356 "Измена государству", – заявил представляя законопроект во в ором чтении.