​В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 56,6 тыс.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 625, до 56 657, скончались еще семь человек, всего умерших – 331.

Как передает Report сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.

"Зарегистрированы 56 657 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 80 0435 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 34 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.