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В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 66 846

В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 66 846 Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Беларусиза сутки выросло на 158, до 66 846, умерли еще пять человек. Всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом умерли 524 пациента.
В регионе
27 июля 2020 г. 19:15
В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 66 846

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси за сутки выросло на 158, до 66 846, умерли еще пять человек. Всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом умерли 524 пациента.

Как передает Report, об этом сообщила  пресс-служба минздрава республики.

Президент  Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси выросло, по данным на четверг, до 66 688, сообщалось о 519 умерших пациентах.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda koronavirusa yoluxanların sayı 67 mini ötdü

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