В Беларуси число заразившихся COVID-19 достигло 4 779 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 575 - до 4 779, скончались еще два пациента. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом ообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.

По данным на четверг, число инфицированных коронавирусом в Беларуси составляло 4 204, в том числе сообщалось о 40 умерших пациентах.

"Зарегистрированы 4 779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что в республике проведено более 86 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, добавили в пресс-службе.