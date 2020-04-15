В Беларуси число заразившихся COVID-19 достигло 3 728 человек

В Беларуси коронавирус выявили еще у 447 человек, также три человека погибли из-за инфекции, общее число зараженных достигло 3 728 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ведомство добавило, что в общей сложности "умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 15 апреля проведено 76 198 тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в пресс-службе. Там отметили, что для тестирования задействованы 24 лаборатории, они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.