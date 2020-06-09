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В Беларуси число заразившихся COVID-19 превысило 50 тысяч

​В Беларуси число заразившихся COVID-19 превысило 50 тысяч

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 812, до 50 265, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 282.  

Как передает Report со ссылкой на Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

"Зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 644 160 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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