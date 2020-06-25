В Беларуси число зараженных COVID-19 превысило 60 тыс.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 437, до 60 382, скончались еще пять пациентов, всего умерших 367.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На среду число выявленных случаев COVID-19 достигло 59 945, в том числе сообщалось о 362 умерших.

"Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 139 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.