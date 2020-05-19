В Беларуси число зараженных COVID-19 превысило 31 тыс.

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Беларуси достигло 31 508.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

"Зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 375 076 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — заявили в министерстве.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 936 больных коронавирусом. Также за 24 часа в Беларуси скончались четыре пациента с COVID-19.